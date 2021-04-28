Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Путина рассказал, о чем тот будет говорить с Байденом

Среда, 28 апреля 2021, 17:26
Представитель Путина рассказал, о чем тот будет говорить с Байденом

Представитель президента России Андрей Крутских "абсолютно уверенно" предполагает, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на лето, будет обсуждаться международная информационная безопасность.

Источник: спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов".

Предыстория: В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в летние месяцы.

13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Американский лидер также предложил Путину в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: