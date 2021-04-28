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Представитель Путина рассказал, о чем тот будет говорить с Байденом

Среда, 28 апреля 2021, 17:26

Представитель президента России Андрей Крутских "абсолютно уверенно" предполагает, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на лето, будет обсуждаться международная информационная безопасность.

Источник: спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Могу предположить абсолютно уверенно, что тема информационной безопасности настолько интересна и для США, и для нас, настолько это приоритетное направление в наших взаимоотношениях, что, безусловно, с большой уверенностью можно думать, что она войдет в число тем переговоров между нами и американцами на высшем уровне, когда они состоятся, и тем более на уровне экспертов".

Предыстория: В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в летние месяцы.

13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Американский лидер также предложил Путину в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Темы: ПутинБайден


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