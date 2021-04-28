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Окупанти третій день обстрілюють Водяне – ООС

Середа, 28 квітня 2021, 17:53
Окупанти третій день обстрілюють Водяне – ООС

Російські найманці третій день підряд обстрілюють населений пункт Водяне та позиції українських військових біля нього. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне.

Факти фіксації та верифікації, здійснені представниками Української сторони СЦКК та військовослужбовцями ЗС України свідчать про те, що впродовж трьох днів – 25, 26 та 27 квітня, найманці РФ тричі вели обстріли населеного пункту Водяне та передових позицій ЗС України поблизу нього".

Деталі: Окупанти використовують заборонене "Мінськом" озброєння, артилерію калібру 120 мм, та гатять із позиції, які розташовані в межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікузи та Верхньотошківське, наражаючи цим мирних мешканців на небезпеку.

Як повідомлялось раніше, 14 квітня осколково-фугасний снаряд влучив в будинок місцевих мешканців. Тоді минулося без жертв.

Що передувало: Станом на 7 годину ранку 28 квітня обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано, а 27 квітня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на сході України й поранили одного бійця ОС.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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