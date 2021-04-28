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Оккупанты третий день обстреливают Водяное – ООС

Среда, 28 апреля 2021, 17:53

Российские наемники третий день подряд обстреливают населенный пункт Водяное и позиции украинских военных возле него.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает о длительных обстрелах вооруженными формированиями РФ с временно оккупированной территории Донецкой области населенного пункта Водяное.

Факты фиксации и верификации, совершенные представителями украинской стороны СЦКК и военнослужащими ВС Украины свидетельствуют о том, что в течение трех дней – 25, 26 и 27 апреля, наемники РФ трижды вели обстрелы населенного пункта Водяное и передовых позиций ВС Украины вблизи него".

Детали: Оккупанты используют запрещенное "Минском" вооружение, артиллерию калибра 120 мм, и бьют с позиции, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикуза и Верхньотошкивское, подвергая этим мирных жителей опасности.

Как сообщалось ранее, 14 апреля осколочно-фугасный снаряд попал в дом местных жителей. Тогда обошлось без жертв.

Что предшествовало: По состоянию на 7 утра 28 апреля обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано, а 27 апреля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины и ранили одного бойца ОС.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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