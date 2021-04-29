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Нацрада оштрафувала “Наш” і “Ньюзван”

Четвер, 29 квітня 2021, 05:18
Нацрада оштрафувала “Наш” і “Ньюзван”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканали "Наш" і Newsone.

Джерело: повідомлення Нацради про результати перевірок "Наш" і Newsone

Деталі: Телеканал "Наш" за підсумком перевірок отримав два попередження та два штрафи – на суму понад 200 тисяч грн.

Нацрада вказує, що в ефірі "Наш" висловлював свої "погляди" представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. За наявність закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті на "Наш" наклали штраф - 114 067 грн.

За те саме такий же штраф нНацрада за відеоролик "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ" до Дня Незалежності. Творчі засоби у відео були спрямовані на розпалювання ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на ескалацію ненависті.

Також "Наш" отримав попередження, бо показував голосування "Володимир Путін (російський президент – УП) заслуговує на Нобелівську премію миру?".  

Телеканалу Newsone винесли три попередження і штраф на 114 067 грн за заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Зокрема там стверджували, що значна кількість євреїв служила у військах нацистського Третього Рейху та про існування єврейських дивізій СС.  

Крім того, в ефірі Newsone назвали "вбивцею" Сергія Стерненка.

Також у Newsone транслювали пропагандистські твердження Володимира Путіна та зустріч нардепа ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука з Путіним,  де обговорювалися "взаємовідносини Російської Федерації з Україною, постачання російської вакцини від СОVID – 19 "Супутник V" в Україну, святкування 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, з редакційним коментарем телеканалу".

Українська правда

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Теми: Нацрада
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