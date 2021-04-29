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Нацсовет оштрафовал "Наш" и "Ньюзван"

Четверг, 29 апреля 2021, 05:18
Нацсовет оштрафовал Наш и Ньюзван

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы "Наш" и Newsone.

Источник: сообщение Нацсовета о результатах проверок "Наш" и Newsone

Детали: Телеканал "Наш" по итогам проверок получил два предупреждения и два штрафа - на сумму свыше 200 тысяч грн.

Нацсовет указывает, что в эфире "Наш" высказывал свои "взгляды" представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. За наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и / или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти на "Наш" наложили штраф - 114 067 грн.

За то же самое такой же штраф Нацсовет наложил за видеоролик "Наша (НЕ) ЗАВИСИМОСТЬ? НАШ ПОКАЖЕТ" ко Дню Независимости. Творческие средства в видео были направлены на разжигание вражды между сторонниками и противниками независимости Украины, на эскалацию ненависти.

Также "Наш" получил предупреждение, потому что показывал голосование "Владимир Путин (российский президент - УП) заслуживает ли Нобелевскую премию мира?".

Телеканалу Newsone вынесли три предупреждения и штраф на 114 067 грн за призывы к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В частности там утверждали, что значительное количество евреев служила в войсках нацистского Третьего Рейха и о существовании еврейских дивизий СС.

Кроме того, в эфире Newsone назвали "убийцей" Сергея Стерненко.

Также в Newsone транслировали пропагандистские утверждения Владимира Путина и встречу нардепа ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука с Путиным, где обсуждались "взаимоотношения Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 "Спутник V" в Украину, празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с редакционным комментарием телеканала".

Украинская правда

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Темы: Нацсовет
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