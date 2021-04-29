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Обшуки в "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс": ДБР повідомило деталі

Четвер, 29 квітня 2021, 13:44
Обшуки в Кузні на Рибальському та Богдан Моторс: ДБР повідомило деталі

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах, які пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком - це завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи компанії "Богдан Моторс" у Києві та інших областях.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Обшуки проводились в межах кримінальної справи щодо закупівлі Міністерством оборони військової техніки, обладнання та послуг низької якості та за завищеними цінами.

За даними розслідування, ці підприємства впродовж 2015-2019 років уклали з Міноборони вартісні контракти на постачання до ЗСУ військових автомобілів, обладнання та обслуговування агрегатів військових кораблів.

Зокрема:

- постачання понад 300 медичних автомобілів "Богдан";

- понад 800 автомобілів підвищеної прохідності "Богдан" (МАЗ);

- проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.

 

Слідство підозрює, що тут мало місце перевищення влади посадовими особами Міноборони, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

У ДБР підкреслили, що необхідність обшуків обумовлена ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації.

Наразі обшуки завершені, а їх мета досягнута.

 

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Офіс генерального прокурора.

Передісторія:

  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Знати більше:

#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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Українська правда

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Теми: ПорошенкообшукибізнесБогданДБР
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