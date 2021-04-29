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Обыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс": ГБР сообщило детали

Четверг, 29 апреля 2021, 13:44
Обыски в Кузне на Рыбальском и Богдан Моторс: ГБР сообщило детали

Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях, которые связывают с бывшим президентом Петром Порошенко – это завод "Кузница на Рыбальском" и подразделения компании "Богдан Моторс" в Киеве и других областях.

Источник: сайт ГБР

Детали: Обыски проводились в рамках уголовного дела о закупке Министерством обороны военной техники, оборудования и услуг низкого качества и по завышенным ценам.

По данным расследования, эти предприятия на протяжении 2015-2019 годов заключили с Минобороны дорогие контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и обслуживания агрегатов военных кораблей.

В частности это:

- поставка более 300 медицинских автомобилей "Богдан";

- более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан" (МАЗ);

- проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и других.

 

Следствие подозревает, что здесь имело место превышение власти должностными лицами Минобороны, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и поставкой в ​​подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.

В ГБР подчеркнули, что необходимость обысков обусловлена не​​предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации.

Сейчас обыски завершены, а их цель достигнута.

 

Процессуальное руководство в расследовании осуществляет Офис генерального прокурора.

Предыстория:

  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о хищениях в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкообыскибизнесБогданГБР
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