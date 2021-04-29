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"Слуги народу" під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – "Схеми"

Четвер, 29 квітня 2021, 22:39

Журналісти зафіксували, як народні обранці від монобільшості і ще принаймні два десятки представників президентської політсили в Київській області нехтували жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими на час локдауну.

Джерело: розслідування "Зе-карантин" для "слуг народу" програми "Схеми"

Деталі: Журналісти показали, що під час локдауну народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park. Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від "СН" Сергій Левченко, який теж був присутній. 

Деякі з них пояснили зібрання у комплексі "паралізованою роботою облради" і неможливістю знайти "інший коворкінг".

Автомобіль, яким користується голова комітету з питань бюджету і народний депутат "Слуги народу" Юрій Арістов, помітили біля ресторану "Адріатік" у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин.

Через годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився Арістов з компанією людей. Гості ресторану, кухар та офіціант були без захисних масок.

Пізніше журналісти декілька разів бачили, як Арістов відвідував цей ресторан, на що той відповів, що відвідував заклад, аби "поспілкуватись з другом".

"Схеми" розповіли, що на вечірці у заступника керівника фракції та кума керівника Офісу президента Андрія Єрмака Миколи Тищенка були присутні низка колег. Серед них - Олександр Трухін та колишній нардеп від "Слуги народу", а нині керівник Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною.

Нагадаємо: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі — за даними ЗМІ, Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію. 

Теми: Слуга народукарантин


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