Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – "Схеми"

Четвер, 29 квітня 2021, 22:39
Слуги народу під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – Схеми

Журналісти зафіксували, як народні обранці від монобільшості і ще принаймні два десятки представників президентської політсили в Київській області нехтували жорсткими карантинними обмеженнями, запровадженими на час локдауну.

Джерело: розслідування "Зе-карантин" для "слуг народу" програми "Схеми"

Деталі: Журналісти показали, що під час локдауну народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park. Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від "СН" Сергій Левченко, який теж був присутній. 

Деякі з них пояснили зібрання у комплексі "паралізованою роботою облради" і неможливістю знайти "інший коворкінг".

Автомобіль, яким користується голова комітету з питань бюджету і народний депутат "Слуги народу" Юрій Арістов, помітили біля ресторану "Адріатік" у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин.

Через годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився Арістов з компанією людей. Гості ресторану, кухар та офіціант були без захисних масок.

Пізніше журналісти декілька разів бачили, як Арістов відвідував цей ресторан, на що той відповів, що відвідував заклад, аби "поспілкуватись з другом".

"Схеми" розповіли, що на вечірці у заступника керівника фракції та кума керівника Офісу президента Андрія Єрмака Миколи Тищенка були присутні низка колег. Серед них - Олександр Трухін та колишній нардеп від "Слуги народу", а нині керівник Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною.

Нагадаємо: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі — за даними ЗМІ, Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народукарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: