Без масок, з конспірацією і салютом: "Схеми" про вечірку нардепа Тищенка

Журналістам вдалось дізнатись деталі святкування у карантин дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка: гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти фото та відео у день події та не відмічати локацію.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Так, 18 квітня о 19:00 до готелю Fairmont у центрі Києва на Mercedes приїхав Микола Тищенко. Після нього до готелю почали з’їжджатись й інші відвідувачі. За годину журналістами вдалось нарахувати близько 30 гостей, які схоже завітали на святкування: були у відповідному вбранні та з квітами. Жоден із них не скористався захисною маскою.

Серед гостей заходу був помічений колега Тищенка по фракції – нардеп Олександр Трухін.

Також завітав на свято колишній генеральний директор девелоперської групи Seven Hills – Аріе Шварц.

"Схеми" відзначають, що близько 21-ї години на парковці готелю вже не було вільного місця.

А вже о 22-й навпроти готелю з Труханового острова почався святковий салют, який з кінця 2019 року взагалі заборонений у столиці на час поки триває війна на сході.

У цей час на балконі готелю можна помітити Тищенка разом із дружиною, які дивляться на салют.

Журналістам вдалось отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям. Зокрема, запрошених просили не публікувати фото та відео у день події та не відмічати локацію.

Також гостям радили за день до святкування зробити тест на коронавірус.

Окрім того, після 22-ї години готель залишив очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою. Саме вона і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Вже після 23-ї з’являється новина про святкування у Fairmont та відео зсередини.

Святкування, на думку журналістів, могло відбуватись у зоні Fairmont Gold Lounge. На сайті готелю зазначається, що це "ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих".

Помічник Тищенка в коментарі журналістам спростовував інформацію, наголосивши, що народний депутат святкує вдома.

"Схеми" також зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Пізніше поліція зайшла всередину, проте одразу залишили заклад. А вже зранку стало відомо, що за порушення карантинних обмежень було порушене провадження.

О 2-й ночі "Схеми" залишили місце подій, а машини гостей та Тищенка все ще залишались на святі.

Що передувало: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

За даними ЗМІ, вечірку в ресторані готелі Fairmont влаштував народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на честь дня народження своєї дружини.

Чому це важливо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

Читайте також: "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Передісторія: