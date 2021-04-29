"Слуги народа" во время локдауну собирались в гостинично-ресторанном комплексе – "Схемы"

Журналисты зафиксировали, как народные избранники от монобольшинства и еще как минимум два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали жесткими карантинными ограничениями, введенными в время локдауна.

Источник: расследование "Зе-карантин" для "слуг народа" программы "Схемы "

Детали: Журналисты фиксировали, что во время локдауна народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловець, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park. Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал.

Некоторые из них объяснили собрания в комплексе "парализованной работой облсовета" и невозможностью найти "другой коворкинг".

Автомобиль, которым пользуется глава комитета по вопросам бюджета и народный депутат "Слуги народа" Юрий Аристов, заметили возле ресторана" Адриатик "в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовал усиленный карантин.

Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню - им оказался Аристов с компанией людей. Гости ресторана, повар и официант были без защитных масок.

Позже журналисты несколько раз видели, как Аристов посещал этот ресторан, на что тот ответил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом".

"Схемы" рассказали, что на вечеринке у заместителя руководителя фракции и кума руководителя Офиса президента Андрея Ермака Николая Тищенко присутствовали ряд коллег. Среди них - Александр Трухин и бывший нардеп от "Слуги народа", а ныне руководитель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой.

Напомним: Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле — по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.