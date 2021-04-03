Визнали недійсними вибори на третій дільниці, де програвав Вірастюк
На третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині результати голосування на проміжних виборах до Верховної Ради визнали недійсними.
Джерело: рух "Чесно"
Деталі: У п'ятницю ввечері недійсними визнали результати виборів на дільниці у с. Манява.
"Чесно" зазначає, що на цій дільниці, як і на інших двох, програвав кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
Дослівно: "При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси. Усього Шевченку недорахували 116+100+47+46 = 309 голосів.
Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними усього 702 голоси! Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів".
Більше деталей: У "Чесно" також опублікували відео, на якому голова ОВК Андрій Лозинський з партії "Голос" повідомляє про те, що він отримав відкриті мішки з протоколами. На питання журналістки, чому ці мішки були відкриті, голова каже: "через халатність".
Що передувало: У п'ятницю вибори визнали недійсними на двох дільницях в Івано-Франківській області.
На 20 дільницях виборчого округу №87 вирішили перерахувати бюлетені.
Передісторія:
- 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидання з боку своїх опонентів.
- Депутати "Слуги народу" приїхали на Івано-Франківщину і кажуть про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.
- В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому.
- Пізніше приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.