Визнали недійсними вибори на третій дільниці, де програвав Вірастюк

На третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині результати голосування на проміжних виборах до Верховної Ради визнали недійсними.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: У п'ятницю ввечері недійсними визнали результати виборів на дільниці у с. Манява.

"Чесно" зазначає, що на цій дільниці, як і на інших двох, програвав кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Дослівно: "При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси. Усього Шевченку недорахували 116+100+47+46 = 309 голосів.

Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними усього 702 голоси! Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів".

сайт ЦВК

Більше деталей: У "Чесно" також опублікували відео, на якому голова ОВК Андрій Лозинський з партії "Голос" повідомляє про те, що він отримав відкриті мішки з протоколами. На питання журналістки, чому ці мішки були відкриті, голова каже: "через халатність".

Що передувало: У п'ятницю вибори визнали недійсними на двох дільницях в Івано-Франківській області.

На 20 дільницях виборчого округу №87 вирішили перерахувати бюлетені.

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