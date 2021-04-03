Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Визнали недійсними вибори на третій дільниці, де програвав Вірастюк

Субота, 3 квітня 2021, 11:36
Визнали недійсними вибори на третій дільниці, де програвав Вірастюк
фото Ельдара Сарахмана, УП

На третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині результати голосування на проміжних виборах до Верховної Ради визнали недійсними.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: У п'ятницю ввечері недійсними визнали результати виборів на дільниці у с. Манява.

"Чесно" зазначає, що на цій дільниці, як і на інших двох, програвав кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Дослівно: "При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси. Усього Шевченку недорахували 116+100+47+46 = 309 голосів.

Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними усього 702 голоси! Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів".

 
сайт ЦВК

Більше деталей: У "Чесно" також опублікували відео, на якому голова ОВК Андрій Лозинський з партії "Голос" повідомляє про те, що він отримав відкриті мішки з протоколами. На питання журналістки, чому ці мішки були відкриті, голова каже: "через халатність".

Що передувало: У п'ятницю вибори визнали недійсними на двох дільницях в Івано-Франківській області.

На 20 дільницях виборчого округу №87 вирішили перерахувати бюлетені.

Передісторія:

  • 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидання з боку своїх опонентів.
  • Депутати "Слуги народу" приїхали на Івано-Франківщину і кажуть про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.
  • В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 
  • Пізніше приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьвибориВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: