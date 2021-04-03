Степанов: Україна має виробляти власну вакцину від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має почати виробництво власної вакцини від коронавірусу й надати державні гарантії вітчизняним виробникам.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою.

Для цього ми повинні внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть".

Деталі: Степанов визнав, що українська вакцина може бути дорожчою за іноземні.

Однак, за його словами, Україна має почати таке виробництво, оскільки це є питанням національної безпеки.

Що передувало: 4 березня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у світі вже сформувався досить широкий ринок вакцин проти COVID-19, тому Україні ефективніше закупити вакцини, а не виробляти свою.

У березні головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що йому нічого не відомо про українську вакцину від коронавірусу, яка перебуває "у розробках".