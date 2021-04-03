Вибори на 87 окрузі: недійсним визнали голосування на четвертій дільниці

На окрузі №87 в Івано-Франківській області визнали недійсними результати голосування на проміжних виборах до Верховної Ради вже на четвертій дільниці.

Джерело: ОПОРА

Деталі: У суботу окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на дільниці №260028. Також на цій дільниці виявили розбіжність у голосах.

Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування.

О 10 годині ранку продовжилось засідання ОВК, на якому продовжили повторний підрахунок бюлетенів на 20 дільницях. Комісії залишалось перерахувати голоси на 11 дільницях, першою була №260028.

Дослівно: "Після відкриття пакету з бюлетенями, який з 31 березня знаходився на приміщенні ОВК, голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім під час перерахунку кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені з голосами за Олександра Шевченка. Члени комісії пропонували одразу викликати поліцію, втім її викликали, коли виявили розбіжність у голосах.

Під час підрахунку голосів за Шевченка члени ОВК нарахували 79 бюлетенів, в той час як у протоколі було вказано 172 голоси.

Член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати недійсним голосування на цій дільниці, оскільки, за його словами, були відсутні контрольні талони, які кидають у виборчі скриньки. Їх члени ДВК не долучили до виборчої документації, а привезли з собою. Крім того, член комісії заявив, що є невідповідність законодавству у питанні включення 36 виборців для голосування за місцем перебування".

Більше деталей: Водночас рух "Чесно" повідомляє, що результати по цій ДВК були такими: Шевченко - 172, Кошулинський - 136, Вірастюк - 93.

📢 😒😒😒😒😒😒 Марафон підрахунку на Франківщині Тиждень тут рахують голоси: Шевченко чи Вірастюк?😱😱😱 👉🏽Зараз на повторному... Опубликовано Рух ЧЕСНО Суббота, 3 апреля 2021 г.

Що передувало: Раніше ОВК визнала недійсним голосування на трьох виборчих дільницях.

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