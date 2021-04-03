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Вибори на 87 окрузі: недійсним визнали голосування на четвертій дільниці

Субота, 3 квітня 2021, 15:04
Вибори на 87 окрузі: недійсним визнали голосування на четвертій дільниці
фото "Чесно"

На окрузі №87 в Івано-Франківській області визнали недійсними результати голосування на проміжних виборах до Верховної Ради вже на четвертій дільниці.

Джерело: ОПОРА

Деталі: У суботу окружна виборча комісія №87 визнала недійсним голосування на дільниці №260028. Також на цій дільниці виявили розбіжність у голосах.

Це вже п'ята дільниця, де виявлено розбіжність голосів за кандидата Олександра Шевченка, та четверта, де визнано недійсним голосування.

О 10 годині ранку продовжилось засідання ОВК, на якому продовжили повторний підрахунок бюлетенів на 20 дільницях. Комісії залишалось перерахувати голоси на 11 дільницях, першою була №260028.

Дослівно: "Після відкриття пакету з бюлетенями, який з 31 березня знаходився на приміщенні ОВК,  голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім під час перерахунку кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені з голосами за Олександра Шевченка. Члени комісії пропонували одразу викликати поліцію, втім її викликали, коли виявили розбіжність у голосах.

Під час підрахунку голосів за Шевченка члени ОВК нарахували 79 бюлетенів, в той час як у протоколі було вказано 172 голоси.

Член ОВК від "Слуги народу" запропонував визнати недійсним голосування на цій дільниці, оскільки, за його словами, були відсутні контрольні талони, які кидають у виборчі скриньки. Їх члени ДВК не долучили до виборчої документації, а привезли з собою. Крім того, член комісії заявив, що є невідповідність законодавству у питанні включення 36 виборців для голосування за місцем перебування".

Більше деталей: Водночас рух "Чесно" повідомляє, що результати по цій ДВК були такими: Шевченко - 172, Кошулинський - 136, Вірастюк - 93.

📢 😒😒😒😒😒😒 Марафон підрахунку на Франківщині Тиждень тут рахують голоси: Шевченко чи Вірастюк?😱😱😱 👉🏽Зараз на повторному...

Опубликовано Рух ЧЕСНО Суббота, 3 апреля 2021 г.

Що передувало: Раніше ОВК визнала недійсним голосування на трьох виборчих дільницях. 

Передісторія:

  • 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидання з боку своїх опонентів.
  • Депутати "Слуги народу" приїхали на Івано-Франківщину і кажуть про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.
  • В ніч на 31 березня до Надвірної, де наразі за підрахунком голосів за перше місце конкурують кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк та кандидат зі сфери впливу Коломойського ексдиректору туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, вирушив "десант" нардепів-"слуг". Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в ніч на 1 квітня зчинив цілу бучу: чіплявся до журналістів і до Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 
  • Пізніше приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьвибори
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