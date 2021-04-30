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Сенат Сполучених Штатів затвердив главу NASA

П'ятниця, 30 квітня 2021, 03:10

Верхня палата Конгресу США проголосувала за призначення на посаду глави Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) колишнього сенатора від штату Флорида Білла Нельсона.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Голосування в Сенаті відбулося в четвер.

Таким чином, 78-річний Нельсон стане 14-м керівником американського космічного агентства.

Він змінить на цій посаді Джима Брайденстайна, призначеного у 2018 році президентом Трампом.

Довідка: До 2018 року 78-річний Нельсон був членом Сенату, допоки не програв виборів колишньому губернатору Флориди.

Протягом 18 років перебування в Конгресі він зіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів NASA.

У 1986 році Нельсон провів 6 днів на орбіті під час польоту в космос на шатлі Columbia.

Що передувало: Президент США Джо Байден запропонував колишнього сенатора від штату Флорида і астронавта Білла Нельсона на посаду глави Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Нагадаємо: Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".

Теми: СШАкосмос


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