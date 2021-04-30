Верхняя палата Конгресса США проголосовала за назначение на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) бывшего сенатора от штата Флорида Билла Нельсона.

Источник: Укринформ

Детали: Голосования в Сенате состоялось в четверг.

Таким образом, 78-летний Нельсон станет 14-м руководителем американского космического агентства.

Он сменит на этом посту Джима Брайденстайна, предназначенного в 2018 году президентом Трампом.

Справка: До 2018 года 78-летний Нельсон был членом Сената, пока не проиграл выборов бывшему губернатору Флориды.

В течение 18 лет пребывания в Конгрессе он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.

В 1986 году Нельсон провел 6 дней на орбите во время полета в космос на шаттле Columbia.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден предложил бывшего сенатора от штата Флорида и астронавта Билла Нельсона на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Напомним: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило крупное испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".