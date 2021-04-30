Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США утвердил нового главу NASA

Пятница, 30 апреля 2021, 03:10
Сенат США утвердил нового главу NASA

Верхняя палата Конгресса США проголосовала за назначение на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) бывшего сенатора от штата Флорида Билла Нельсона.

Источник: Укринформ

Детали: Голосования в Сенате состоялось в четверг.

Таким образом, 78-летний Нельсон станет 14-м руководителем американского космического агентства.

Он сменит на этом посту Джима Брайденстайна, предназначенного в 2018 году президентом Трампом.

Справка: До 2018 года 78-летний Нельсон был членом Сената, пока не проиграл выборов бывшему губернатору Флориды.

В течение 18 лет пребывания в Конгрессе он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA.

В 1986 году Нельсон провел 6 дней на орбите во время полета в космос на шаттле Columbia.

Что предшествовало:  Президент США Джо Байден предложил бывшего сенатора от штата Флорида и астронавта Билла Нельсона на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Напомним: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило крупное испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: