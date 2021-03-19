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NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

П'ятниця, 19 березня 2021, 02:16
NASA Headquarters Photo Department

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".

Джерело: Reuters, NASA у Twitter 

Деталі: Аерокосмічні фірми вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш ніж через півстоліття з моменту останньої місячної прогулянки. 

Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі. 

Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі. 

Багато аерокосмічних фірм вже привітали управління із успішним випробуванням. 

Водночас, ще у січні, аналогічне тестування закінчилось приблизно через хвилину, хоча для збору необхідних даних двигуни мають працювати не менше чотирьох хвилин. 

Нагадаємо:

  • NASA хоче відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця у листопаді, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Проте програма "Артеміда" відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 млрд доларів. 
  • Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Українська правда
Теми: космос


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