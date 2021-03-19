NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".
Джерело: Reuters, NASA у Twitter
Деталі: Аерокосмічні фірми вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш ніж через півстоліття з моменту останньої місячної прогулянки.
Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.
Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі.
🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA— NASA (@NASA) March 18, 2021
Багато аерокосмічних фірм вже привітали управління із успішним випробуванням.
Водночас, ще у січні, аналогічне тестування закінчилось приблизно через хвилину, хоча для збору необхідних даних двигуни мають працювати не менше чотирьох хвилин.
LIVE NOW: Now that the Green Run hot fire test is complete, our leadership will discuss how the core stage of @NASA_SLS performed and what’s next for the #Artemis I mission to the Moon: https://t.co/GSLhK7TuTg https://t.co/GSLhK7TuTg— NASA (@NASA) March 18, 2021
Нагадаємо:
- NASA хоче відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця у листопаді, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Проте програма "Артеміда" відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 млрд доларів.
- Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.