Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

П'ятниця, 19 березня 2021, 01:16
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць
NASA Headquarters Photo Department

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".

Джерело: Reuters, NASA у Twitter 

Деталі: Аерокосмічні фірми вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш ніж через півстоліття з моменту останньої місячної прогулянки. 

Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі. 

Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі. 

Багато аерокосмічних фірм вже привітали управління із успішним випробуванням. 

Водночас, ще у січні, аналогічне тестування закінчилось приблизно через хвилину, хоча для збору необхідних даних двигуни мають працювати не менше чотирьох хвилин. 

Нагадаємо:

  • NASA хоче відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця у листопаді, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Проте програма "Артеміда" відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 млрд доларів. 
  • Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: