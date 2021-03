NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".

Джерело: Reuters, NASA у Twitter

Деталі: Аерокосмічні фірми вважають, що управління провело успішне випробування двигунів ракети, побудованої для місії компанією Boeing. Метою останньої є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш ніж через півстоліття з моменту останньої місячної прогулянки.

Під час випробування NASA змоделювало запуск двигунів основної етапу ракети Space Launch System (SLS) закріпленої у вежі космічного центру імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі.

Чотири двигуни працювали впродовж восьми хвилин випробувань та заповнили все навколо хмарами білого диму. Після того, як вони вимкнулись, співробітники NASA аплодували у прямому ефірі.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA