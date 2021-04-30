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Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ

П'ятниця, 30 квітня 2021, 07:55
Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ

За добу 29 квітня було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, поранення отримав український військовий.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти і ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 30 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо: З початку доби 29 квітня станом на вечір було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, на які Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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