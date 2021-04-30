Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ

П'ятниця, 30 квітня 2021, 07:55

За добу 29 квітня було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, поранення отримав український військовий.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти і ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 30 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо: З початку доби 29 квітня станом на вечір було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, на які Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" у Києві

Через стрілянину у США загинули 5 осіб

ВООЗ просить Європу не поспішати скасовувати карантин: наводить приклад Індії

відео"Слуги народу" під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – "Схеми"

Новини 29 квітня: реакція на марш на честь СС "Галичина", відсторонення керівника НААН

Усі новини...
ООС
Окупанти на Донбасі здійснили 7 обстрілів
Підполковник ЗСУ прибрав до рук пальне для ООС на 1,8 млн – ДБР
За добу ворог 15 разів порушив режим тиші: поранення отримав один боєць
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: реакція на марш на честь СС "Галичина", відсторонення керівника НААН
07:55
Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ
07:03
Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана
06:37
В Ізраїлі десятки людей загинули у тисняві на релігійному святі
05:43
Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19
04:31
Таджикистан і Киргизстан зробили заяву про припинення конфлікту
03:52
Pfizer розпочинає поставки американської вакцини у Мексику
03:10
Сенат Сполучених Штатів затвердив нового главу NASA
02:48
До Києва прилетить пів мільйона доз вакцини CoronaVac – Степанов
02:28
Блінкен прибуде в Україну наступного тижня
Усі новини...