Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ
За добу 29 квітня було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, поранення отримав український військовий.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти і ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Станом на 7 годину ранку 30 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Нагадаємо: З початку доби 29 квітня станом на вечір було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, на які Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.