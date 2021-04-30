Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко
Міністерство охорони здоров'я збирається перевести Київську й Миколаївську області з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту з 1 травня.
Джерело: головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ
Пряма мова: "Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки ще двох областей – зокрема, Київська і Миколаївська області можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки
Таким чином, із 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки".
Деталі: Ляшко додав, що на сьогодні в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем у лікарнях для хворих на COVID (65%).
Передісторія:
- Ще 28 квітня Київ і Київська область, а також Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області були в червоній зоні епідемічної небезпеки за показниками поширення хвороби COVID-19.
- Того ж дня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин із 1 травня.
- 29 квітня Україна займала 11 місце у світі й 4-те в Європі за добовою кількістю випадків захворювання, а також 7 місце у світі і 2 місце в Європі за кількістю летальних випадків на добу.
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