Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я збирається перевести Київську й Миколаївську області з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту з 1 травня.

Джерело: головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки ще двох областей – зокрема, Київська і Миколаївська області можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки

Таким чином, із 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки".

Деталі: Ляшко додав, що на сьогодні в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем у лікарнях для хворих на COVID (65%).

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