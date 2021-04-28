Київ залишається "червоним", ще 9 областей – також

Київ і Київська область, а також Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишаються в червоній зоні епідемічної небезпеки за показниками поширення хвороби COVID-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У столиці жоден показник не перевищує індикаторний, але вона ще залишається в червоній зоні.

Натомість у "помаранчевих" Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській і Черкаській областях є "червоні" індикаторні показники.

У Києві вже 27 квітня жоден показник не перевищував допустимий рівень. Але щоб регіон вийшов із червоної зони, показники мають три дні поспіль не перевищувати індикаторні.

28 квітня комісія ТЕБ та НС може ухвалити рішення про вихід Києва з червоної зони після 30 квітня та, відповідно, послаблення карантину.

Львівська область вийшла з "червоної зони" з понеділка, ще в неділю 25 квітня вона потрапляла в червону зону за коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусу.