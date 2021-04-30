Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко

Министерство здравоохранения собирается перевести Киевскую и Николаевскую области из красной зоны эпидемической опасности в желтую с 1 мая.

Источник: главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге в Минздраве

Прямая речь: "Сегодня Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из красного уровня эпидемической опасности еще двух областей – в частности, Киевская и Николаевская области могут быть переведены в желтый уровень эпидемической опасности

Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности".

Детали: Ляшко добавил, что на сегодняшний день ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом в больницах для больных COVID (65%).

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