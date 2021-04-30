Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко
Министерство здравоохранения собирается перевести Киевскую и Николаевскую области из красной зоны эпидемической опасности в желтую с 1 мая.
Источник: главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на утреннем брифинге в Минздраве
Прямая речь: "Сегодня Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из красного уровня эпидемической опасности еще двух областей – в частности, Киевская и Николаевская области могут быть переведены в желтый уровень эпидемической опасности
Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности".
Детали: Ляшко добавил, что на сегодняшний день ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом в больницах для больных COVID (65%).
Предыстория:
- Еще 28 апреля Киев и Киевская область, а также Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области были в красной зоне эпидемической опасности по показателям распространения болезни COVID-19.
- В тот же день Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин с 1 мая.
- 29 апреля Украина занимала 11 место в мире и 4-е в Европе по суточному количеству случаев заболевания, а также 7 место в мире и 2 место в Европе по количеству летальных случаев в сутки.
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