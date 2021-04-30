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З України видворили двох російських кримінальних "авторитетів"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 12:31
З України видворили двох російських кримінальних авторитетів

Оперативники Нацполіції за сприяння облуправління Державної міграційної служби примусово видворили з України двох російських кримінальних "авторитетів".

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними силовиків, "вор в законі" на прізвисько "Міндія Гальський" незаконно потрапив до України з Російської Федерації та мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, аби визначитися з напрямками майбутньої "діяльності" і встановити свій злочинний вплив. Його поліцейські затримали у Харкові у грудні 2019 року.

42-річного "кримінального авторитета", засудженого в Росії за вчинення особливого тяжких злочинів, затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

Обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

29 квітня правоохоронці примусово видворили обох російських "авторитетів" до РФ із забороною в’їзду в Україну строком на 5 років.

Передісторія:

  • У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.
  • У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Українська правда

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Теми: поліціяРосіякордон
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