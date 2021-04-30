Из Украины выдворили двух российских криминальных "авторитетов"

Оперативники Нацполиции при содействии облуправления Государственной миграционной службы принудительно выдворили из Украины двух российских криминальных "авторитетов".

Источник: Нацполиция

Детали: По данным силовиков, "вор в законе" по прозвищу "Миндия Гальский" незаконно попал в Украину из Российской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей "деятельности" и установить свое преступное влияние. Его полицейские задержали в Харькове в декабре 2019 года.

Еще одного "криминального авторитета" 42 лет, осужденного в России за совершение особо тяжких преступлений, задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Оба нарушителя миграционного законодательства по решению суда были помещены в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских "авторитетов" в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

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