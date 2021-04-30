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В России штабы Навального внесли в перечень террористов и экстремистов

Пятница, 30 апреля 2021, 13:56
Фото wikipedia.org

Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями штабов Навального, а также созданных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

26 апреля стало известно, что надзорное ведомство приостановило работу штабов.

29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, поскольку в существующем формате они не смогут работать из-за рисков привлечения к ответственности по обвинениям в экстремизме.

ФБК и ФЗПГ признаны в России иноагентами.

Суд еще не принял решения по иску прокуратуры, но в порядке обеспечительных мер уже ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

По информации прокуроров, эти организации "координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные деятельность в отношении России" и якобы имеют целью создать условия "для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции"".

Темы: РосcияНавальный


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