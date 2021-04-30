Процедура екстрадиції Чауса триває - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро кажуть, що екстрадиційна процедура видачі екссудді Миколи Чауса з Молдови офіційно триває.

Джерело: пресслужба НАБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Статус судді Дніпровського районного суду Києва в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила".

Деталі: В Службі безпеки України, куди також зверталася УП, інформацію щодо Чауса наразі не коментують.

Що було раніше: Глава МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та пропонував Молдові створити спільну робочу групу з цього питання.

Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.