Процедура екстрадиції Чауса триває - НАБУ
У Національному антикорупційному бюро кажуть, що екстрадиційна процедура видачі екссудді Миколи Чауса з Молдови офіційно триває.
Джерело: пресслужба НАБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Статус судді Дніпровського районного суду Києва в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила".
Деталі: В Службі безпеки України, куди також зверталася УП, інформацію щодо Чауса наразі не коментують.
Що було раніше: Глава МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та пропонував Молдові створити спільну робочу групу з цього питання.
Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро розслідує справу про хабарництво щодо Чауса: 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили його в отриманні хабара в розмірі $ 150 тисяч. Гроші виявили в двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого будинку.
Передісторія:
- 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
- Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
- МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
- За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.