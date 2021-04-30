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Процедура экстрадиции Чауса продолжается - НАБУ

Пятница, 30 апреля 2021, 16:41

В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что экстрадиционная процедура выдачи экс-судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.

Источник: пресс-служба НАБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Статус судьи Днепровского районного суда Киева в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, не изменился. Продолжается экстрадиционная процедура. Официальная информация, что этот человек в Украине, в НАБУ не поступала".

Детали: В Службе безопасности Украины, куда также обращалась УП, информацию о Чаусе пока не комментируют.

Что было раньше: Глава МИД Дмитрий Кулеба уверял в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предлагал Молдове создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУсудМолдова


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