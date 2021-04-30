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МЗС засуджує марш на честь дивізії СС "Галичина"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 16:45
фото: Ельдар Сарахман, УП

Міністерство закордонних справ засудило марш з нагоди створення дивізії "Галичина", який пройшов у Києві 28 квітня.

Джерело: заява речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова Ніколенка: "Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. 

Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні. 

За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства".

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році,  у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. 

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

Читайте також: "Річниця створення дивізії "Галичина" – не свято для українців" – В'ятрович

Знати більше: Створення дивізії "Галичина" як політичний проект та цивілізаційний вибір

Великий блеф. Кампанія набору в дивізію "Галичина" як маніпулятивна технологія

Маніпуляція свідомістю: воєнні злочини дивізії "Галичина"

Що було раніше:

  • 28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.
  • 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.
  • Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.
  • Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.

Українська правда
Теми: МЗСКиїв


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