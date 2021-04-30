МИД осуждает марш в честь дивизии СС "Галичина"

Министерство иностранных дел осудило марш по случаю создания дивизии "Галичина", который прошел в Киеве 28 апреля.

Источник: заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС.

Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине.

За неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества".

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

14-я дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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