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МИД осуждает марш в честь дивизии СС "Галичина"

Пятница, 30 апреля 2021, 16:45
фото: Эльдар Сарахман, УП

Министерство иностранных дел осудило марш по случаю создания дивизии "Галичина", который прошел в Киеве 28 апреля.

Источник: заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС.

Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине.

За неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества".

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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Знать больше: Создание дивизии "Галичина" как политический проект и цивилизационный выбор

Большой блеф. Кампания набора в дивизию "Галичина" как манипулятивная технология

Манипуляция сознанием: военные преступления дивизии "Галичина"

Что было раньше:

  • 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.
  • 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.
  • Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.
  • Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его.

Украинская правда
Темы: МИДКиев


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