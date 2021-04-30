ОП засудив марш на честь дивізії СС "Галичина": вимагають покарати винних

Офіс президента засудив проведення маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" та вимагає від поліції покарати всіх винних у порушенні закону, а від влади столиці – перевірити систему погодження щодо проведення масових акцій.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну...

Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості.

Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей".

Деталі: Водночас, в ОП зазначили, що "мала чисельність учасників акції та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції" не є підставами для виправдання ситуації навколо маршу.

Примітно, що у повідомленні Офісу президента не висловлено ні позиції президента, ні керівника Офісу, ні його заступників чи радників.

Саме тому незрозуміло, хто очікує притягнення винних до відповідальності або ж проведення перевірки від влади Києва.

Передісторія:

28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.

Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.

Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш. Також засудило акцію МЗС.

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році, у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

14-та дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну.

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

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