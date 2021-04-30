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ОП засудив марш на честь дивізії СС "Галичина": вимагають покарати винних

П'ятниця, 30 квітня 2021, 20:58
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Офіс президента засудив проведення маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" та вимагає від поліції покарати всіх винних у порушенні закону, а від влади столиці – перевірити систему погодження щодо проведення масових акцій.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну...

Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості.

Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей".

Деталі: Водночас, в ОП зазначили, що "мала чисельність учасників акції та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції" не є підставами для виправдання ситуації навколо маршу.

Примітно, що у повідомленні Офісу президента не висловлено ні позиції президента, ні керівника Офісу, ні його заступників чи радників. 

Саме тому незрозуміло, хто очікує притягнення винних до відповідальності або ж проведення перевірки від влади Києва.

Передісторія:

  • 28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.
  • 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.
  • Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.
  • Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш. Також засудило акцію МЗС.

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році,  у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

14-та дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. 

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

Читайте також: "Річниця створення дивізії "Галичина" – не свято для українців" – В'ятрович

Знати більше: Створення дивізії "Галичина" як політичний проект та цивілізаційний вибір

Великий блеф. Кампанія набору в дивізію "Галичина" як маніпулятивна технологія

Маніпуляція свідомістю: воєнні злочини дивізії "Галичина"

Українська правда
Теми: Офіс президентаісторіяакції


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