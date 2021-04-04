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Україна покидає перемовини в підгрупі ТКГ, поки звідти не виключать "експертку" Пирогову

Неділя, 4 квітня 2021, 02:38
Україна покидає перемовини в підгрупі ТКГ, поки звідти не виключать експертку Пирогову

Українська делегація не братиме участі в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, поки ОБСЄ не досягне виключення так званої "експертки" Майї Пирогової.

Джерело: очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах , ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, доки Гайді Грау (модераторка ОБСЄ) не доб'ється виключення її з переговорного процесу.

Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено".

Деталі: Кравчук додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні, оскільки Росія й ОРДЛО повідомили, що Пирогова захворіла і поки не може бути присутньою на консультаціях.

Що передувало: В березні українська делегація в ТКГ вийшла з-за столу перемовин, тому що до засідання ТКГ попри попередження Росія залучила Пирогову.

Передісторія:

  • У 2014 році Пирогова вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена. 26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Майю Пироговудо 10 років ув'язнення.
  • У січні 2021 року Росія самостійно розширила свою делегацію в ТКГ "громадськими радниками" з ОРДЛО. Росіяни підключили до ТКГ донецьких колаборантів Майю Пирогову і Владислава Тепличка, а з Луганська – Оксану Дібас та Юрія Барбашева.

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукТКГРосія
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