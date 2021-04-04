Україна покидає перемовини в підгрупі ТКГ, поки звідти не виключать "експертку" Пирогову

Українська делегація не братиме участі в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, поки ОБСЄ не досягне виключення так званої "експертки" Майї Пирогової.

Джерело: очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах , ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, доки Гайді Грау (модераторка ОБСЄ) не доб'ється виключення її з переговорного процесу.

Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено".

Деталі: Кравчук додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні, оскільки Росія й ОРДЛО повідомили, що Пирогова захворіла і поки не може бути присутньою на консультаціях.

Що передувало: В березні українська делегація в ТКГ вийшла з-за столу перемовин, тому що до засідання ТКГ попри попередження Росія залучила Пирогову.

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