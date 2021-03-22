Українська делегація в ТКГ покинула стіл переговорів через "експертку" Пирогову
Українська делегація у Тристоронній контактній групі вийшла з-за столу перемовин, тому що до засідання ТКГ попри попередження Росія залучила засуджену за тероризм "експертку" Майю Пирогову.
Джерело: представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24"
Пряма мова Гармаша: "Росія знала, що ми вийшли з-за столу переговорів, коли ми попередили про те, що вийдемо, якщо побачимо людей, засуджених за тероризм.
Росія про це знала, однак, на моніторі з'явилася ця людина (Майя Пирогова). Тому ми встали й вийшли. Тут демарш, скоріше, не з нашого боку, а з боку Росії, яка знала, проте пішла на провокацію. Ми вже заявили, що на наступному засіданні ТКГ буде та ж лінія української делегації. Тобто, якщо люди, засуджені українським судом, будуть знову на засіданні, ми встанемо і вийдемо".
Деталі: Повідомляється, що на останньому засіданні майже 5 годин в різних режимах — в тристоронньому, потім в п'ятисторонньому, потім в повному складі делегаціями — в ТКГ обговорювали питання неможливості участі людей, засуджених за тероризм, в переговорному процесі.
Передісторія:
- У 2014 році Пирогова вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена. 26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Майю Пирогову до 10 років ув'язнення.
- У січні 2021 року Росія самостійно розширила свою делегацію в ТКГ "громадськими радниками" з ОРДЛО. Росіяни підключили до ТКГ донецьких колаборантів Майю Пирогову і Владислава Тепличка, а з Луганська – Оксану Дібас та Юрія Барбашева.
- У березні Україна попросила видалити Пирогову з зустрічі політичної підгрупи ТКГ.