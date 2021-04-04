Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях – Шевченко

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Джерело: кандидат на проміжних виборах до ВР за округом №87 Олександр Шевченко в Facebook, Суспільне.Карпати

Дослівно: "Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!".

Деталі: Шевченко зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Пізніше кандидат повідомив, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

"Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив він.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне.Карпати, до полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторниий підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.

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