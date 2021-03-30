Степанов: Напружено з COVID-ліжками у Києві й 4 областях, на заході стабілізували 

За тиждень з 22 до 28 березня епідемічна ситуація в Україні погіршилася в порівнянні з тижнем 15-21 березня, напружена ситуація з місцями в лікарнях у Києві та Київській області, Житомирській, Одеській та Миколаївській областях.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 березня

Деталі: За словами Степанова, за минулий тиждень у нас зросла кількість нових випадків. Усього було зареєстровано 98 153 випадки. Це не майже 13 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня.

Також збільшується кількість госпіталізованих осіб. Якщо станом на тиждень тому у наших лікарнях перебувало близько 37 тисяч пацієнтів, то зараз ця кількість уже порядка 44 тисяч.

Також на минулому тижні значно збільшили кількість тестувань.За минулий тиждень разом ПЛР і швидкі тести на антиген – обидва ці тести є діагностичними – українцям зробили 577 272 тести, це плюс 46 тисяч, якщо порівнювати тиждень до тижня.

Пряма мова: "Ситуація з коронавірусною хворобою залишається достатньо напруженою. Кількість зайнятих ліжок – майже 54% від усього обсягу ліжок. Ця ситуація різна по регіонах.

Достатньо напружена ситуація в місті Київ, в Одеській області, в Миколаївській області, у Київській області, Житомирській області – там, де зростає кількість заповнених ліжок і ситуація є достатньо напруженою.

У той же час, в умовах адаптивного карантину три західні області – це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області – демонструють стабільність: там ситуація повністю стабілізувалася, ми вже бачимо позитивну динаміку".

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