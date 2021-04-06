Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ескалація: Україна вимагає екстреної зустрічі в ТКГ з Росією

Вівторок, 6 квітня 2021, 12:46
Ескалація: Україна вимагає екстреної зустрічі в ТКГ з Росією

Українська делегація звернулася до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення Української делегації у ТКГ

Дослівно: "Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого  виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року".

Деталі: Українська сторона заявляє, що з минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій ЗСУ був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області.

Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці ЗСУ та ще 4 отримали бойові поранення і травми.

Все це разом із безпрецедентним посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України викликає глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.

Передісторія:

  • Північноатлантичний альянс застеріг Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
  • У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.
  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • У Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: