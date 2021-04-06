Ескалація: Україна вимагає екстреної зустрічі в ТКГ з Росією
Українська делегація звернулася до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи.
Джерело: повідомлення Української делегації у ТКГ
Дослівно: "Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року".
Деталі: Українська сторона заявляє, що з минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій ЗСУ був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області.
Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці ЗСУ та ще 4 отримали бойові поранення і травми.
Все це разом із безпрецедентним посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України викликає глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.
Передісторія:
- Північноатлантичний альянс застеріг Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
- У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
- У Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.