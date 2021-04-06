Ескалація: Україна вимагає екстреної зустрічі в ТКГ з Росією

Українська делегація звернулася до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення Української делегації у ТКГ

Дослівно: "Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року".

Деталі: Українська сторона заявляє, що з минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій ЗСУ був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області.

Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці ЗСУ та ще 4 отримали бойові поранення і травми.

Все це разом із безпрецедентним посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України викликає глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.

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