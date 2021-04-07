Дії Росії "викликають занепокоєння" у Пентагону
Середа, 7 квітня 2021, 03:05
Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що лишаються незрозумілими дії Росії, яка стягує війська до українського кордону.
Джерело: Джон Кірбі, цитує Голос Америки
Пряма мова: "Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди... та до зниження температури напруги".
Деталі: Речник Пентагону заявив, що мета дій Росії, яка накопичує війська поблизу українського кодону, лишається незрозумілою.
Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України а також у Криму.
Кірбі назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
- Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.
- США звернулися до Росії з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.
- Збройні сили Росії 6 квітня почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, у квітні планують провести понад 4 тисячі навчань.