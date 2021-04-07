Дії Росії "викликають занепокоєння" у Пентагону

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що лишаються незрозумілими дії Росії, яка стягує війська до українського кордону.

Джерело: Джон Кірбі, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди... та до зниження температури напруги".

Деталі: Речник Пентагону заявив, що мета дій Росії, яка накопичує війська поблизу українського кодону, лишається незрозумілою.

Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України а також у Криму.

Кірбі назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

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