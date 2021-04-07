Мільйони доларів, антикваріат і 100 шекелів: що знайшло НАБУ у "посередників Вовка"

Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано.

Джерело: Національне антикорупційне бюро

Деталі: Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

НАБУ також показало, що вилучило в результаті обшуків.

Дослівно: "За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів".

Передісторія: