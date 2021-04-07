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Мільйони доларів, антикваріат і 100 шекелів: що знайшло НАБУ у "посередників Вовка"

Середа, 7 квітня 2021, 11:18

Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано.

Джерело: Національне антикорупційне бюро

Деталі: Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

НАБУ також показало, що вилучило в результаті обшуків.

Дослівно: "За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

 

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів".

 

Передісторія:

  • 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка. За словами НАБУ один із них - "близький родич" Вовка.
  • За даними ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.
  • Сам суддя Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, заявив, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають. Він назвав дії НАБУ "помстою і провокацією".

Українська правда
Теми: Павло Вовк НАБУ


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