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Син Байдена назвав причину призначення в Burisma

Середа, 7 квітня 2021, 11:32

Син президента США Джо Байдена Хантер вважає, що його прийняли на роботу до ради директорів української газової компанії Burisma через його батька.

Джерело: Хантер Байден в інтерв'ю BBC

Деталі: Байден сказав, що в компанії Burisma вважали його ім'я "золотим" і що воно відіграло велику роль в його призначенні до ради директорів.

Він додав, що, озираючись назад, "не врахував... сприйняття, яке створить". Також він не врахував, як робота в Burisma вплине на його рідних.

Його прізвище "відкривало двері, які закриті для інших людей" - але це було "і привілеєм, і тягарем".

Хантер приєднався до Burisma в 2014 році і залишався в раді директорів до квітня 2019 року.

У 2014 році його батько був віце-президентом США і нібито курирував політику США щодо України.

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Передісторія: 

  • Хантер Байден у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії "Burisma", яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Burisma" під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії "Burisma Limited" не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Українська правда
Теми: БайденСША


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