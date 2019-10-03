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Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Джо Байдена

Четвер, 3 жовтня 2019, 06:22
Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Джо Байдена

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був Хантер Байдена, син віце-президента США Джо Байдена під тиском з боку США.

Джерело: телеканал Fox News.

Шокін спочатку 2019 року заявив адвокату американського президента Руді Джуліані, що розслідування було припинено "через страх перед Сполученими Штатами".

Згідно із записами Джуліані, які є в розпорядженні Fox News, "Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Джеффрі Пайетт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити".

У записках також стверджувалося, що Шокіна сказали, що в процесі розслідування віце-президент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • Генпрокурор написав заяву, і Верховна Рада погодила його звільнення.
  • У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього донька Шокіна, громадянка США, пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".
  • Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
  • Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У розмові із Зеленським Трам сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
  • Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрамп
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