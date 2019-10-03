Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Джо Байдена

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був Хантер Байдена, син віце-президента США Джо Байдена під тиском з боку США.

Джерело: телеканал Fox News.

Шокін спочатку 2019 року заявив адвокату американського президента Руді Джуліані, що розслідування було припинено "через страх перед Сполученими Штатами".

Згідно із записами Джуліані, які є в розпорядженні Fox News, "Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Джеффрі Пайетт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити".

У записках також стверджувалося, що Шокіна сказали, що в процесі розслідування віце-президент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія: