НАБУ не розслідує діяльність сина Байдена в компанії Burisma

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 16:53

Розслідування НАБУ щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно:  "НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіциарним власником — ексміністр екології".

Деталі: В НАБУ нагадали, що події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють період 2010-2012 років.

Зміни що відбулися у 2014 році, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, ніколи не були предметом розслідування НАБУ.

У бюро наголосили, що перевірка діяльності членів правління приватних суб’єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення, не є завданням НАБУ.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив тодішного генпрокурора Віктора Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • Генпрокурор написав заяву, і Верховна Рада погодила його звільнення.
  • У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
  • Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
  • Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.

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Теми: НАБУ Трамп Зеленський


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