НАБУ не розслідує діяльність сина Байдена в компанії Burisma
Розслідування НАБУ щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради цієї компанії.
Джерело: прес-служба НАБУ
Дослівно: "НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіциарним власником — ексміністр екології".
Деталі: В НАБУ нагадали, що події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють період 2010-2012 років.
Зміни що відбулися у 2014 році, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, ніколи не були предметом розслідування НАБУ.
У бюро наголосили, що перевірка діяльності членів правління приватних суб’єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення, не є завданням НАБУ.
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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив тодішного генпрокурора Віктора Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- Генпрокурор написав заяву, і Верховна Рада погодила його звільнення.
- У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
- Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
- Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
- Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.
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