НАБУ не розслідує діяльність сина Байдена в компанії Burisma

Розслідування НАБУ щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіциарним власником — ексміністр екології".

Деталі: В НАБУ нагадали, що події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють період 2010-2012 років.

Зміни що відбулися у 2014 році, коли син Байдена Хантер став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, ніколи не були предметом розслідування НАБУ.

У бюро наголосили, що перевірка діяльності членів правління приватних суб’єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення, не є завданням НАБУ.

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