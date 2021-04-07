Данілов про російський паспорт дружини Баканова: Він може бути загрозою, якщо він є

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо у дружини глави Служби безпеки є російський паспорт, це може бути загрозою для нацбезпеки України.

Джерело: Данілов у інтерв’ю Lb.ua

Деталі: Данілов повідомив, що вважає російське громадянство членів сім’ї державного службовця загрозою для національної безпеки.

На запитання про дружину Баканова він сказав "Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".

Передісторія: 26 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про подвійне громадянство.

У зв'язку з цим секретар РНБО Олексій Данілов порадив чиновникам найближчим часом позбавитись іншого громадянства.

Сам Баканов у червні 2019 року розповідав, що його дружина Оксана має російське громадянство, однак перебуває в процесі оформлення українського.