Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов про російський паспорт дружини Баканова: Він може бути загрозою, якщо він є

Середа, 7 квітня 2021, 13:27
Данілов про російський паспорт дружини Баканова: Він може бути загрозою, якщо він є

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо у дружини глави Служби безпеки є російський паспорт, це може бути загрозою для нацбезпеки України.

Джерело: Данілов у інтерв’ю Lb.ua

Деталі: Данілов повідомив, що вважає російське громадянство членів сім’ї державного службовця загрозою для національної безпеки.

На запитання про дружину Баканова він сказав "Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так".

Передісторія: 26 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про подвійне громадянство.

У зв'язку з цим секретар РНБО Олексій Данілов порадив чиновникам найближчим часом позбавитись іншого громадянства.

Сам Баканов у червні 2019 року розповідав, що його дружина Оксана має російське громадянство, однак перебуває в процесі оформлення українського.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДаніловРНБОБакановСБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Данілов
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
На найближчій ставці обговорять ризики від втечі "Вагнера" в Білорусь – Данілов
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: