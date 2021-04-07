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Степанов: Перші дози вакцини Pfizer очікуємо у травні-червні

Середа, 7 квітня 2021, 19:11

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов очікує, що у травні-червні в Україну прибудуть перші дози американської вакцини Pfizer із 10 мільйонів запланованих на цей рік.

Джерело: Степанов в коментарі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Степанова: "У нас передбачено, що вся поставка, всіх 10 мільйонів (доз – ред.) відбудеться протягом 2021 року… Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом декількох місяців, тобто ми розраховуємо, що в травні по цьому контракту ми повинні перші дози..тобто травень-червень".

Деталі: Степанов додав, що в Україну ще повинні прийти 117 тисяч доз вакцин Pfizer по залишковій системі СOVAX. Він запевнив, що      

Передісторія:

  • 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Теми: Степановвакцинація


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