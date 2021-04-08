Зеленський поїхав на передову

Президент Володимир Зеленський поїхав із робочою поїздкою на Донбас.

Джерело: Офіс президента, прессекретар президента Юлія Мендель у Facebook

Деталі: Повідомляється, що глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню, і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

За словами ОП, Зеленський як верховний головнокомандувач поспілкується з військовими, щоб підтримати бойовий дух захисників.

У своєму Твіттері президент також висловив співчуття з приводу загибелі 22-річного бійця на фронті.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир, і країна робитиме все, щоб його досягти.

Прессекретар президента Юлія Мендель наголосила, що "графік президента ніколи не розголошується наперед, оскільки це питання безпеки". Особливо, коли йдеться про поїздку на Донбас. Матеріали щодо відвідин передової обіцяють надати пізніше.

Пряма мова: "Намагання дізнатися місце перебування президента та делегації на Донбасі ставить журналістський матеріал вище за безпеку, фактично стаття перетворюється на керівництво до дії для ворога.

Усі матеріали пресслужба надаватиме у звичному режимі. Будь ласка, стежте за офіційними каналами поширення інформації та залишаймося на зв’язку".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.