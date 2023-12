Зеленський поїхав на передову

Президент Володимир Зеленський поїхав із робочою поїздкою на Донбас.

Джерело: Офіс президента, прессекретар президента Юлія Мендель у Facebook

Деталі: Повідомляється, що глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню, і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this