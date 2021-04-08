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Зеленський на передовій пообідав з бійцями та роздав подарунки

Четвер, 8 квітня 2021, 16:21
Зеленський на передовій пообідав з бійцями та роздав подарунки

Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, президент Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях, ті розповіли про ситуацію на фронті.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.

Зеленський вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки. Він також пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових.

Пряма мова Зеленського: "Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу".

 

Нагадаємо: 8 квітня Зеленський поїхав із робочою поїздкою на Донбас.

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасЗбройні сили
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