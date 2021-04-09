Росія погрожує "масштабною ескалацією" на Донбасі у разі вступу України до НАТО

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО приведе до "незворотних наслідків" для української державності та ескалації на Донбасі.

Джерело: Захарова під час брифінгу

Пряма мова Захарової: "Ми звернули увагу на заяви президента України Володимира Зеленського, який побував учора на Донбасі, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні.

Гіпотетичне отримання членства в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності".

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