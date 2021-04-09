Росія погрожує "масштабною ескалацією" на Донбасі у разі вступу України до НАТО
П'ятниця, 9 квітня 2021, 12:35
Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО приведе до "незворотних наслідків" для української державності та ескалації на Донбасі.
Джерело: Захарова під час брифінгу
Пряма мова Захарової: "Ми звернули увагу на заяви президента України Володимира Зеленського, який побував учора на Донбасі, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні.
Гіпотетичне отримання членства в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності".
Передісторія:
- Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
- Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
- У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".
Українська правда