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Росія погрожує "масштабною ескалацією" на Донбасі у разі вступу України до НАТО

П'ятниця, 9 квітня 2021, 12:35
Росія погрожує масштабною ескалацією на Донбасі у разі вступу України до НАТО

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО приведе до "незворотних наслідків" для української державності та ескалації на Донбасі.

Джерело: Захарова під час брифінгу

Пряма мова Захарової: "Ми звернули увагу на заяви президента України Володимира Зеленського, який побував учора на Донбасі, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні.

Гіпотетичне отримання членства в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир в Україну, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: РосіявійнаДонбасНАТОЗеленський
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