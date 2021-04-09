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Зеленський переночував на Донбасі і побував на місці загибелі військових

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:13
Зеленський переночував на Донбасі і побував на місці загибелі військових

Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність країни.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Telegram

Деталі: Зазначається, що 9 квітня глава держаи відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.

Вказано, що Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", – цитує президента його офіс.

Президент та військовослужбовці також вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Пряма мова Зеленського: "Наш спільний обов’язок – пам’ятати героїв. Мій особистий обов’язок як Верховного головнокомандувача – підтримувати бойовий дух військових, які на фронті роблять усе можливе для захисту України.

Переконаний, ті, хто мають владу, повинні приїжджати на Донбас. Тут вирішується доля країни. І навіть найсильніші потребують підтримки. Бійці повинні знати й чути, що їхня служба – це утвердження незалежності та спокій мільйонів українців. Зрештою, хто працюватиме у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати кордони країни?

Я відвідав бойові позиції, де загинули наші герої і де найбільше поранених. Це ті точки загострення, якими знову вкрився Донбас. Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають".

Що передувало: 8 квітня Зеленський поїхав із робочою поїздкою в район проведення операції Об'єднаних сил..

Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийвійнаДонбас
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