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Зеленський переночував на Донбасі і побував на місці загибелі військових

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:13

Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність країни.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що 9 квітня глава держаи відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.

Вказано, що Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", – цитує президента його офіс.

Президент та військовослужбовці також вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Що передувало: 8 квітня Зеленський поїхав із робочою поїздкою в район проведення операції Об'єднаних сил..

Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийвійнаДонбас


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