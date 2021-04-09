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Довибори на Прикарпатті: скасовано всі постанови про недійсні вибори на дільницях

П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:37

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував всі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях. 

Джерело: "Опора

Деталі: Позови ініціював кандидат в народні депутат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.
Зокрема, 9 квітня адмінсуд скасував відповідні постанови ще на двох дільницях у населених пунктах Монастирчани та Микуличин. На цих ДВК під час повторного підрахунку голосів було виявлено невідповідність кількості бюлетенів за Шевченка. Так, у протоколах була зазначена більша кількість голосів, ніж було при перерахунку.

"Таким чином, скасовані усі постанови ОВК про визнання недійсними виборів на 5 виборчих дільницях: №261027 (м. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин)", – зазначають у громадянській мережі.

Що передувало: Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах. 

Передісторія:

  • У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
  • Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська область


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