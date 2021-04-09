Довибори на Прикарпатті: скасовано всі постанови про недійсні вибори на дільницях

Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував всі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях.

Джерело: "Опора"

Деталі: Позови ініціював кандидат в народні депутат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Зокрема, 9 квітня адмінсуд скасував відповідні постанови ще на двох дільницях у населених пунктах Монастирчани та Микуличин. На цих ДВК під час повторного підрахунку голосів було виявлено невідповідність кількості бюлетенів за Шевченка. Так, у протоколах була зазначена більша кількість голосів, ніж було при перерахунку.

"Таким чином, скасовані усі постанови ОВК про визнання недійсними виборів на 5 виборчих дільницях: №261027 (м. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин)", – зазначають у громадянській мережі.

Що передувало: Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах.

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