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Степанов прогнозує чергове зростання захворюваності у червні

Субота, 1 травня 2021, 08:41
Степанов прогнозує чергове зростання захворюваності у червні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що після Великодня відбудеться сильний спалах захворюваності на COVID-19, однак прогнозує певне зростання у червні.

Джерело: Степанов в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят.

До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо.

Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати".

Що передувало: Станом на 1 травня Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Степановкоронавірус
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