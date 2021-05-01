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Марш на честь СС "Галичина" був заявлений як марш вишиванок – КМДА

Субота, 1 травня 2021, 11:33
фото Ельдара Сарахмана, УП

У КМДА заявили, що марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок.

Джерело: КМДА

Деталі: Разом з тим, у КМДА підкреслили, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. 

Дослівно: "А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів".

Більше деталей: У КМДА підкреслили, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Так само правоохоронні органи розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

Разом з тим, у КМДА зазначили, що "пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками".

Що передувало: Київські поліцейські склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

  • 28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.
  • 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.
  • Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.
  • Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш. Також засудило акцію МЗС.
  • Офіс президента засудив проведення маршу та вимагає від поліції покарати всіх винних у порушенні закону, а від влади столиці – перевірити систему погодження щодо проведення масових акцій.

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році,  у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

14-та дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. 

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

Читайте також: "Річниця створення дивізії "Галичина" – не свято для українців" – В'ятрович

Знати більше: Створення дивізії "Галичина" як політичний проект та цивілізаційний вибір

Великий блеф. Кампанія набору в дивізію "Галичина" як маніпулятивна технологія

Маніпуляція свідомістю: воєнні злочини дивізії "Галичина"

Українська правда
Теми: Київакціїнаціоналісти


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