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Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP

Понеділок, 10 травня 2021, 02:05

Корабель без розпізнавальних знаків з російською та китайською зброєю на борту, перехоплений ВМС США в Аравійському морі, очевидно, прямував до Ємену для підтримки повстанців-хуситів в країні.

Джерело: представник Міністерства оборони США в AP

Деталі: Розслідування ВМС засвідчило, що судно прибуло з Ірану – попри те, що з 2015 року Радбез ООН запровадив ембарго на поставки зброї хуситам. Місія Ірану при ООН не одразу відповіла про запит на коментар, однак зазначається, що в минулому Тегеран заперечував передачу повстанцям зброї.

Представник міністерства оборони США заявив, що виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів.

Довідково. Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

Передісторія: 9 травня крейсер USS Monterey ВМС США затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків. На борту знаходилася велика партія зброї – зокрема десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Теми: зброяСШАкораблі


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