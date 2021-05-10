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Перехваченное США судно с российским оружием на борту направлялось в Йемен — AP

Понедельник, 10 мая 2021, 02:05

Корабль без опознавательных знаков с российским и китайским оружием на борту, перехваченный ВМС США в Аравийском море, по всей видимости, направлялся в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов в стране.

Источник: представитель Министерства обороны США в AP

Детали: Расследование ВМС показало, что судно прибыло из Ирана - несмотря на то, что с 2015 года Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия хуситам. Миссия Ирана при ООН не сразу ответила о запросе на комментарий, однако отмечается, что в прошлом Тегеран отрицал передачу повстанцам оружия.

Представитель министерства обороны США заявил, что обнаруженное на борту судна оружие былл похоже на другие партии, запрещенные для хуситов.

Справка. Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану.

Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года. Зато Иран поддержал хуситов.

В результате войны погибли около 130 тысяч человек, включая более 13 тысяч мирных жителей.

Предыстория: 9 травня крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту была крупная партия оружия - в том числе десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Темы: оружиеСШАкорабли


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