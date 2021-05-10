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Україна опустилася на 18 місце у світі за поширеністю COVID-19

Понеділок, 10 травня 2021, 05:59
Україна опустилася на 18 місце у світі за поширеністю COVID-19

За добу 8 травня у світі зафіксували 649 140 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 366 499 нових заражень, у Бразилії –  34 162, у США – 22 200.

Крім того, 17 222 випадки зафіксували в Колумбії, і  15 191 – у Туреччині.

 

Україна з 5 372 хворими на 18 місці у світі (напередодні була на 11) – між Чилі (5 493) та Перу (5 234). Серед європейських країн Україна на 6 місці.

Померли за добу 10 206 людей у світі. За щоденною кількістю смертей Україна – 12-та у світі і друга в Європі.

Досі у світі хворіють 18,2 млн людей, однак одужали – 137,3 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 8 травня в Україні:

  • 5 372 нові випадки COVID-19;
  • госпіталізовано 2 599 хворих;
  • летальних випадків – 193;
  • 9 181 особа одужала.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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